G.Saray'da hazırlıklar sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. İdmanda teknik direktör Terim'in bazı futbolcularla özel olarak görüşmesi dikkati çekti.
Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.
Uruguay Milli Takımı'ndan sabaha karşı dönen kaleci Fernando Muslera, milli takımlarından bugün dönmesi beklenen Younes Belhanda ve Yuto Nagatomo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes antrenmana katılmadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:20
-
Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
aslan fb ye balotelli gelmesi gerekir. joker santrafor.sağ kanat sol kanattada oynuyor. tam forvet
-
Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
ali robbende gelse aykut hoca defans yap der.robben fb de oynayamaz çünkü robben serbest oynamayı sever evirir çevirir maçı kazanır.
-
Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 1
Yorum
aslan oynamadığı maçlar ücretinden düşülmelidir.
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.