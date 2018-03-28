G.Saray'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saray'da hazırlıklar sürüyor

    G.Saray'da hazırlıklar sürüyor

    , 'de 1 Nisan Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    'nde, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.

    Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. İdmanda Terim'in bazı futbolcularla özel olarak görüşmesi dikkati çekti.

    Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı koşarken, ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.

    Uruguay 'ndan sabaha karşı dönen kaleci , milli takımlarından bugün dönmesi beklenen Younes ve Yuto Nagatomo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes antrenmana katılmadı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.




    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:20
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