G.Saray'dan sakatlık açıklaması! – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan sakatlık açıklaması!

    G.Saray'dan sakatlık açıklaması!

    Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, A Milli Takım'dan hafif sakatlıkla dönen ve 'ın tedavisine başladıklarını belirterek, "Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Tedavileri olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yapıyorlar. maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

    Norveç Milli Takımı kampında sakatlık geçiren 'in kontrollerini yapacaklarını aktaran İnce, "Martin Linnes, milli takım antrenmanında arka adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üzerine milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak kontrol sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.

    Yener İnce, bugünkü antrenmana katılmayan 'un da özel program dahilinde çalıştığını vurgulayarak, "Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan sakatlık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN