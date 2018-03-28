Fatih hoca beni beğeniyor
Kayseri'nin orta sahası Deniz Türüç, G.Saray'la ilgili açıklamalar yaptı.
Kayseri'nin orta sahası Deniz Türüç, G.Saray'la ilgili açıklamalar yaptı. Türüç, Terim'le Milli Takım'da çalıştığını belirtip, "Hocam beni beğeniyor. Sezon sonunda hedefimize ulaştıktan sonra kulüpler konuşur istenirse transfer değerlendirilir" dedi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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