Fatih hoca beni beğeniyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Fatih hoca beni beğeniyor

    Fatih hoca beni beğeniyor

    'nin orta sahası , G.Saray'la ilgili açıklamalar yaptı.

    'nin orta sahası , G.Saray'la ilgili açıklamalar yaptı. Türüç, Terim'le 'da çalıştığını belirtip, "Hocam beni beğeniyor. Sezon sonunda hedefimize ulaştıktan sonra kulüpler konuşur istenirse transfer değerlendirilir" dedi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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