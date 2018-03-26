Galatasaray'ın korkulu rüyası
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son iki maçta sarı-kırmızılı takımı yıkan ikili olarak ön palana çıkan N’Doye ve Yusuf Yazıcı, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın en büyük kozlarından olacak. Galatasaray’ın korkulu rüyası olan ikili için Teknik Direktör Fatih Terim’in özel önlem alması bekleniyor.
Galalatasaray maçlarını boş geçmiyorlar
Galatasaray'ın korkulu rüyası haline gelen iki oyuncunun sarı-kırmızılılara karşı boşları bulunmuyor. Forma giydikleri Galatasaray maçlarından golle tanışan iki oyuncu, Trabzonspor'un 2-0 ve 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldığı son iki maçta golleri atan isimler oldu. N'Doye, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösterdi. Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan N'Doye, geldiği ilk sezonda çıktığı Galatasaray maçında bordo-mavililer rakibine 1-0 yenilmişti. N'Doye, 2016-2017 sezonunda ise Galatasaray ile hem deplasmanda hem de içeride oynanan iki karşılaşmada gol atma başarası gösterdi. Söz konusu sezonun 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da gol N'Doye'un ayağından gelmişti. Aynı sezonda Trabzon'da oynanan maçı ise Trabzonspor N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazanmıştı. 2017-18 sezonunda ise Trabzon'da iki takım arasında oynanan bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona eren ilk maçta yine goller 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi. Trabzonspor, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın gol attığı Galatasaray maçlarını kaybetmiyor.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:19
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 12
Yorum
Yorumcu İkinci Van Persie Vakası olur. Fenerbahçe bu yaşlı futbolcu sevdasından vazgeçmeli. Transfer politikası forma ssatışından maç kazanmaya oda
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 6
Yorum
besiktas'in icinden sayin terim bir muller daha bulursan bize de gonder :))))
Galatasaray'ın korkulu rüyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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