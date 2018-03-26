Galatasaray'ın korkulu rüyası – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'ın korkulu rüyası

    Galatasaray'ın korkulu rüyası

    ile arasında oynanan son iki maçta sarı-kırmızılı takımı yıkan ikili olarak ön palana çıkan N’Doye ve , Teknik Direktör ’ın en büyük kozlarından olacak. Galatasaray’ın korkulu rüyası olan ikili için Teknik Direktör Fatih Terim’in özel önlem alması bekleniyor.

    'in 27. haftasında deplasmanda 1 Nisan Pazar günü ile karşılaşacak olan 'da, Teknik Direktör 'ın en büyük kozları sarı-kırmızılıları son iki maçta yıkan ikili Dame N'Doye ve olacak. Oyuna sonradan girdiği maçlarda takıma önemli katkı sağlayan Senegalli golcü, son oynanan Evkur Yeni Malatayaspor maçına oyuna sonradan girerek karşılaşmanın kaderini değiştirmişti. Uzun yıllar A Milli Takım formasına hizmet etmek isteyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Yusuf Yazıcı da Galatasaray'ı boş geçmeyen bir başka isim olarak ön plana çıkıyor.

    Galalatasaray maçlarını boş geçmiyorlar
    Galatasaray'ın korkulu rüyası haline gelen iki oyuncunun sarı-kırmızılılara karşı boşları bulunmuyor. Forma giydikleri Galatasaray maçlarından golle tanışan iki oyuncu, Trabzonspor'un 2-0 ve 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldığı son iki maçta golleri atan isimler oldu. N'Doye, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösterdi. Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan N'Doye, geldiği ilk sezonda çıktığı Galatasaray maçında bordo-mavililer rakibine 1-0 yenilmişti. N'Doye, 2016-2017 sezonunda ise Galatasaray ile hem deplasmanda hem de içeride oynanan iki karşılaşmada gol atma başarası gösterdi. Söz konusu sezonun 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da gol N'Doye'un ayağından gelmişti. Aynı sezonda Trabzon'da oynanan maçı ise Trabzonspor N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazanmıştı. 2017-18 sezonunda ise Trabzon'da iki takım arasında oynanan bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona eren ilk maçta yine goller 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi. Trabzonspor, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın gol attığı Galatasaray maçlarını kaybetmiyor.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:19
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