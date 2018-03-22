Fernando Muslera için Çin endişesi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    için Çin endişesi

    Fernando Muslera için Çin endişesi
    kalecisi , Uruguay ile Çin, Çek Cumhuriyeti ve Galler'in katılacağı özel bir turnuvada boy gösterecek. Dönüşü 29 Mart sabahı olacak. Trabzonspor maçına yorgun çıkabilir.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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