Başarılı olmanın bedelini ödedim
Igor Tudor Hırvatistan’a dönmeden önemli açıklamar yaptı. "İlk yarıda bütün zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen ligde 16 haftanın 14’ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim"
?BİLİC BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK
"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum. Slaven Biliç çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir."
GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE
"Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için başarı açlıkları düşük seviyede. Ayrıca yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir şu anda ikinci sırada ancak bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçecektir." (TAKVİM)
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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