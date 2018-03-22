Başarılı olmanın bedelini ödedim – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Başarılı olmanın bedelini ödedim

    Başarılı olmanın bedelini ödedim

    Igor Tudor Hırvatistan’a dönmeden önemli açıklamar yaptı. "İlk yarıda bütün zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen ligde 16 haftanın 14’ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim"

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, TAKVİM'e konuştu, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı... Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan'a döndü. Tudor havalimanında arkadaşımız Onur Koçhan'a içini döktü. İşte Tudor'un açıklamaları: "Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Neredeyse tüm zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen 16 haftanın 14'ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim."

    ?BİLİC BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK
    "    'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum. Slaven Biliç çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir."

    YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE
    "    Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için başarı açlıkları düşük seviyede. Ayrıca yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir şu anda ikinci sırada ancak bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçecektir." (TAKVİM)
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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