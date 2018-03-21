Voleybolda büyük heyecan – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Voleybolda büyük heyecan

    Voleybolda büyük heyecan

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 6'lı Play-off turunda bugün ile karşı karşıya gelecek.

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 6'lı Play-off turunda bugün ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar turun ilk maçını bugün 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynayacak. Cimbom iki maç sonunda rakibini elemesi halinde Final-Four'a kalacak. Kaptan Güler bir video ile taraftara seslendi, efsane Baba Gündüz'ün sözleriyle taraftarları bu karşılaşmaya davet etti.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:23
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