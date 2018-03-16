Beraberliği düşünmüyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Beraberliği düşünmüyor

    Beraberliği düşünmüyor

    Deplasmanda 1 puana camiada kimse ‘hayır’ demez!.. Ancak İmparator’un hedefi kazanıp hem tarihi değiştirmek hem de F.Bahçe’yi saf dışı bırakmak

    'da derbi taktiğini hazırlayan teknik direktör planlarını galibiyet üstüne kurdu. Aslında zorlu deplasmandan alınacak 1 puan da sarı-kırmızılı takım için kötü değil. Hatta taraftarların büyük çoğunluğu bu ihtimale oynamadan 'evet' demeye hazır. Ancak Terim beraberliği son seçenek olarak düşünüyor. Zira galibiyetin hem maddi hem manevi getirisi bu kez çok fazla olacak.

    ŞAMPİYONLUK GÖRÜNÜR
    Öncelikle ile aradaki puan farkı 9'a yükselecek. Kalan 8 haftada bu farkın kapanması artık çok zor. İkili averajda da üstünlük sağlanacak. Yani Fenerbahçe ile fark aslında 9+1'e çıkmış olacak! Diğer yandan 'de 19 yıla ulaşan galibiyet hasreti bitecek. Bunun sağlayacağı moral güçle şampiyonluk kapısı aralanabilir. Tüm bunları bilen Terim, kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürecek.


    İLK DÜDÜKLE HÜCUM
    Galibiyet isteyen Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında her zamanki gibi 'hücum' prensibiyle mücadele edecek. Gomis, Feghouli, Rodrigues ve Belhanda'nın dördü birden sahada olacak. Rakibe ileride basılacak. Savunma en uçta yapılacak. Kenar bekler Linnes ve Nagatomo her fırsatta ataklara katılıp, hücuma destek olacak. Maicon ve Serdar Aziz de duran toplarda gol arayacak.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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