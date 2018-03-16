Beraberliği düşünmüyor
Deplasmanda 1 puana camiada kimse ‘hayır’ demez!.. Ancak İmparator’un hedefi kazanıp hem tarihi değiştirmek hem de F.Bahçe’yi saf dışı bırakmak
Galatasaray'da derbi taktiğini hazırlayan teknik direktör Fatih Terim planlarını galibiyet üstüne kurdu. Aslında zorlu deplasmandan alınacak 1 puan da sarı-kırmızılı takım için kötü değil. Hatta taraftarların büyük çoğunluğu bu ihtimale oynamadan 'evet' demeye hazır. Ancak Terim beraberliği son seçenek olarak düşünüyor. Zira galibiyetin hem maddi hem manevi getirisi bu kez çok fazla olacak.
ŞAMPİYONLUK GÖRÜNÜR
Öncelikle Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 9'a yükselecek. Kalan 8 haftada bu farkın kapanması artık çok zor. İkili averajda da üstünlük sağlanacak. Yani Fenerbahçe ile fark aslında 9+1'e çıkmış olacak! Diğer yandan Kadıköy'de 19 yıla ulaşan galibiyet hasreti bitecek. Bunun sağlayacağı moral güçle şampiyonluk kapısı aralanabilir. Tüm bunları bilen Terim, kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürecek.
İLK DÜDÜKLE HÜCUM
Galibiyet isteyen Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında her zamanki gibi 'hücum' prensibiyle mücadele edecek. Gomis, Feghouli, Rodrigues ve Belhanda'nın dördü birden sahada olacak. Rakibe ileride basılacak. Savunma en uçta yapılacak. Kenar bekler Linnes ve Nagatomo her fırsatta ataklara katılıp, hücuma destek olacak. Maicon ve Serdar Aziz de duran toplarda gol arayacak.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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