Cengiz, Galatasaray dergisinin mart sayısında yer alan yazısında, dünya futbol piyasasının büyüdüğünü vurgulayarak, "Gerek Uzak Dogˆu pazarı gerekse dünyanın farklı lokasyonlarındaki sermaye gruplarının da dahil olmasıyla futbol dünyası çok da kontrollü olmayan bu büyüme kars¸ısında okyanusun ortasında dalgayı bekleyen bir yelkenli gibi... UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmis¸ten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimlerinin bas¸arıya çabuk ulas¸ma arzusuyla günlük düs¸ünme refleksinin, finansal aksaklıkların katlanarak ilerlemesinin nedenlerinden olduğunu belirten Cengiz, "Yönetim olarak göreve bas¸ladıgˆımız günden bu yana neye mal olursa olsun, günlük düs¸ünmeden Galatasaray için en dogˆru adımı atmanın gayreti içindeyiz. Var olan sorunların yeni olmadıgˆı hem Galatasaray camiası hem de spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu anlamda yönetim olarak, sürdürülebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ancak reel olarak asıl hedefimiz denizi degˆis¸tiremeyecegˆimiz için gemiyi güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"KAN, GÖZYAS¸I, BAS¸ARISIZLIK VAADİMİZ KESİNLİKLE YOK"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğini vurguladı.

"Galatasaray'ın, dalganın nereden gelecegˆi belli olmadıgˆı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan bas¸ka çaresi yoktur." ifadesini kullanan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Türk sporunun tartıs¸masız en büyük kulübü, dünya futbolunun en önemli aktörlerinden bir tanesi olan kulübümüz, güvenli limana ulas¸acak rotaya sahip. Bu anlamda Galatasaraylılara kan, gözyas¸ı, bas¸arısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine bas¸arı için dogˆru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldigˆinin farkındayız. Zira büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Bu noktada taraftarla birlikte el ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini bas¸lattıgˆımız gerçegˆi ortadayken, tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da kars¸ımızda yer aldığını görüyoruz. Bizim onlara kars¸ı elimizde olanlar gerçeklerdir, çünkü gerçek en büyük silahtır."

Stat müzesini açtıklarını hatırlatan Cengiz, "Statların sadece iki haftada bir maç yapılan yerler olmadıgˆı üzerine kurulan cümleleri yıllarca dinledik. Lakin bu noktada çabası gösterilen ama sözden öteye gidemeyen bu temenni artık hayat buldu. Bunu da bas¸aran her zaman oldugˆu gibi yine Galatasaray. Bugün Galatasaray'ın evine, yani stadına ulas¸tıgˆınızda stat içindeki ofislerde günlük is¸lerinizi halledebilir, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezebilir, GS Store'den alıs¸veris¸ yapabilirsiniz. I·lerleyen dönemde daha çok sosyal aktivitenin s¸anlı tarihin yazıldıgˆı bu dev mabette gerçekles¸mesini sagˆlayacagˆız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray için her geçen günün degˆerinin farkında olduklarını belirttiği yazısını şöyle tamamladı:

"Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük degˆil, reformist bir s¸ekilde gelecegˆimizi, günü kurtarma adına tahvil etmeden, yeni reel gelirler yaratarak taraftarımız ile zirve yolunda ilerlemeye devam edecegˆiz. Kadim bir gelenegˆin, vefalı bir durus¸un ve feraset sahibi bir anlayıs¸ın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulundugˆumuz güzel günleri de inkar etmeden, daha güzel günlerin gelecegˆe ertelenmis¸ oldugˆunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi bas¸arırız."