Aslan'ın Kadıköy fobisi! 18 yıl... – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Aslan'ın fobisi! 18 yıl...

    Aslan'ın Kadıköy fobisi! 18 yıl...

    Spor Toto 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü 'ye konuk olacak , rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

    deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

    , 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple 'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü , 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

    Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi
    Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

    Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

    Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

    Galatasaray'ın Kadıköy karnesi
    Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

    Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
    07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4
    06.05.2001 Süper Lig 2 - 1
    16.02.2002 Süper Lig 1 - 0
    06.11.2002 Süper Lig 6 - 0
    29.02.2004 Süper Lig 2 - 1
    22.05.2005 Süper Lig 1 - 0
    08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1
    22.04.2006 Süper Lig 4 - 0
    03.12.2006 Süper Lig 2 - 1
    08.12.2007 Süper Lig 2 - 0
    03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0
    09.11.2008 Süper Lig 4 - 1
    25.10.2009 Süper Lig 3 - 1
    24.10.2010 Süper Lig 0 - 0
    17.03.2012 Süper Lig 2 - 2
    12.05.2012 Süper Lig 0 - 0
    12.05.2013 Süper Lig 2 - 1
    10.11.2013 Süper Lig 2 - 0
    08.03.2015 Süper Lig 1 - 0
    25.10.2015 Süper Lig 1 - 1
    20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:20
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