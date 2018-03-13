Aslan'ın Kadıköy fobisi! 18 yıl...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.
Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.
Galatasaray'ın Kadıköy karnesi
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4 - 4
|06.05.2001
|Süper Lig
|2 - 1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1 - 0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6 - 0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2 - 1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1 - 0
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2 - 1
|22.04.2006
|Süper Lig
|4 - 0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2 - 1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2 - 0
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0 - 0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4 - 1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3 - 1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0 - 0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2 - 2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0 - 0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2 - 1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2 - 0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1 - 0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1 - 1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2 - 0
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:20
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
Aslan'ın Kadıköy fobisi! 18 yıl... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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