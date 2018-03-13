Bir DEVrin sonu!
Galatasaray'ın efsane eski forveti, dünyaca ünlü yıldız Didier Drogba futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.
Fransız basınından Telefoot'a konuşan Fildişi Sahilli yıldız Yaşım artık 40 oldu ve sezon sonu futbolu bırakacağım. Emekliliğimden sonra antrenörlük yapmayı düşünebilirim dedi. Üst düzey futbol oynamaya biraz geç yaşta başladım diye sözlerine devam eden Drogba ancak futbol oynadığım her andan çok fazla haz aldığını belirtti.
Afrikalı yıldız 2012-2013 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a katılmış. 1.5 yıl içinde oynadığı 53 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarsarken 13 de asist yapmıştı.
Dider Drogba Chelsea'de oynadığı dönemdeyse 2 kez Premier Lig gol kralı olmuştu.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:59
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
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