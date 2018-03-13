Bir DEVrin sonu! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Bir DEVrin sonu!

    Bir DEVrin sonu!

    'ın efsane eski forveti, dünyaca ünlü yıldız futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

    Fransız basınından Telefoot'a konuşan Fildişi Sahilli yıldız Yaşım artık 40 oldu ve sezon sonu futbolu bırakacağım. Emekliliğimden sonra antrenörlük yapmayı düşünebilirim dedi. Üst düzey futbol oynamaya biraz geç yaşta başladım diye sözlerine devam eden Drogba ancak futbol oynadığım her andan çok fazla haz aldığını belirtti.

    Afrikalı yıldız 2012-2013 sezonu ara transfer döneminde 'a katılmış. 1.5 yıl içinde oynadığı 53 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarsarken 13 de asist yapmıştı.

    Dider Drogba Chelsea'de oynadığı dönemdeyse 2 kez gol kralı olmuştu.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:59
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