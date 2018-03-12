"Hocam girmeden önce bana dedi ki..."
Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarı olan Sinan Gümüş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş'ün açıklamaları şöyle;
"Fatih hoca girmeden önce bana..."
"Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."
"Kadıköy'de 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
"Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:35
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Vagner Love hayal kırıklığı
Toplam 4
Yorum
knnbjk adamın attığı gollere bakın yüzde/75 i kazara gol olmuş.becerisiyle attığı gol yok gibi bişey. bizimkiler neyine vurulmuş bu adamın acaba
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Zoru seviyoruz
Toplam 1
Yorum
emre ay antalya trabzon ve gençler maçında rakibin yüzde yüz penaltıları verilmezise siz maçlarınızı tabi kazanırsınız.
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Avrupa aşkına
Toplam 2
Yorum
maho hoca iyide bu takımı kim kurdu
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