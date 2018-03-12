"Hocam girmeden önce bana dedi ki..." – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    "Hocam girmeden önce bana dedi ki..."

    "Hocam girmeden önce bana dedi ki..."

    'ın 'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarı olan , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

    'ün açıklamaları şöyle;

    "Fatih hoca girmeden önce bana..."
    "'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."

    "Kadıköy'de 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
    "'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:35
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