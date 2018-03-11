Levent Tüzemen: "Sinan Gümüş, Elmander gibi..."

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray-Atiker Konyaspor mücadelesini değerlendirdi. Tüzemen, "Şimdi böyle bir maçta Sinan Gümüş giriyor, sol ayağıyla inanılmaz bir vuruş yapıyor, gol attırıyor sonra da tarihe geçen bir gol atıyor, son haftaların en formda kalecisine karşı. Bu gol Galatasaray'da çok önemli bir geri dönüşe imza attığı gibi ben, Fatih Terim'in birinci senesinde Beşiktaş'a karşı Elmander'in attığı bir kafa golü vardı. Sonra kenarda Hasan Şaş filan bir sevinç yumağı oluşturmuştu. O maçın aynı heyecanının aynı görüntülerini gördüm kulübede." ifadelerini kullandı. .