G.Saray'dan flaş hamle! Ön libero transferi... – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan flaş hamle! Ön libero transferi...

    G.Saray'dan flaş hamle! Ön libero transferi...

    Gelecek sezon 'nun yanına genç ve dinamik bir ön libero etmek isteyen 'in için kolları sıvadığı öğrenildi.

    Devre arası sezonunda Ndiaye'yi 'e gönderen 'da ön libero problemi çözülüyor…

    KONYASPOR MAÇINDA DONK BEĞENİLMEDİ
    Futbolcu ve personel alacakları sebebiyle Badou Ndiaye'yi 'e göndermek zorunda kalan Galatasaray'da deneyimli teknik adam , önümüzdeki sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için şimdiden kolları sıvamış durumda. - ikilisinden beklenen verimi alamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Donk'la yollarını ayırmaya hazırlanan Terim'in 'nun yanına iyi bir partner aradığı, bu ismin ise Malatyaspor'da oynayan genç futbolcu Azubuike olduğu belirtildi.

    MALATYASPOR AZUBUİKE İÇİN 5 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇACAK
    21 yaşındaki ön libero Azubuike'yi yakından takip eden Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği öğrenilirken, Azubuike'nin transfer edilmesi halinde oyuncunun takımda Ndiaye etkisi yaratacağına inanılıyor. Dün oynanan Fenerbahçe maçında muhteşem performansıyla adından sıkça bahsettiren için girişimlere başlayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in kapısını çalacağı öğrenilirken, Gevrek'in yetenekli oyuncu için kapıyı 5 milyon euro'dan açacağı ifade edildi. (Star)

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan flaş hamle! Ön libero transferi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN