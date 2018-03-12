G.Saray'dan flaş hamle! Ön libero transferi...

Devre arası transfer sezonunda Ndiaye'yi Stoke City'e gönderen Galatasaray'da ön libero problemi çözülüyor…



KONYASPOR MAÇINDA DONK BEĞENİLMEDİ

Futbolcu ve personel alacakları sebebiyle Badou Ndiaye'yi Premier Lig'e göndermek zorunda kalan Galatasaray'da deneyimli teknik adam Fatih Terim, önümüzdeki sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için şimdiden kolları sıvamış durumda. Selçuk İnan - Ryan Donk ikilisinden beklenen verimi alamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Donk'la yollarını ayırmaya hazırlanan Terim'in Fernando'nun yanına iyi bir partner aradığı, bu ismin ise Malatyaspor'da oynayan genç futbolcu Azubuike olduğu belirtildi.



MALATYASPOR AZUBUİKE İÇİN 5 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇACAK

21 yaşındaki ön libero Azubuike'yi yakından takip eden Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği öğrenilirken, Azubuike'nin transfer edilmesi halinde oyuncunun takımda Ndiaye etkisi yaratacağına inanılıyor. Dün oynanan Fenerbahçe maçında muhteşem performansıyla adından sıkça bahsettiren Okechukwu Azubuike için girişimlere başlayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in kapısını çalacağı öğrenilirken, Gevrek'in yetenekli oyuncu için kapıyı 5 milyon euro'dan açacağı ifade edildi. (Star)