Alkışla gitti, golle döndü – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Alkışla gitti, golle döndü

    Alkışla gitti, golle döndü
    Atiker Konyaspor maçında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray'da taraftarlar, futbolcuları soyunma odasına alkışlarla gönderdi. Hakem Halil Umut Meler'in ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasından sonra sarı-kırmızılı futbolculara soyunma odasına giderken, taraftarlardan destek geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Cimbom buraya' tezahüratlarla takımı çağırarak, alkışlarla soyunma odasına uğurladı. İkinci yarıya bu moralle çıkan sarı-kırmızılı futbolcular sahadan galibiyetle ayrıldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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