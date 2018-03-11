Aslan estirdi
Bu sezon beklentilerin altında kalan G.Saray Odeabank, 20. hafta maçında Eskişehir Basket’i yenerek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Eskişehir ise 10. mağlubiyetini yaşadı
İki takımda da 5'er oyuncunun çift haneli sayılar ürettiği maçta en skorer isim Galatasaray'dan Renfroe (21) oldu.
Galatasaray Başantrenörü Oktay Mahmuti "İyi bir galibiyet aldık. İlerleyen dönemde daha iyi olacağız" dedi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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