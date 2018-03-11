Aslan estirdi – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Aslan estirdi

    Aslan estirdi

    Bu sezon beklentilerin altında kalan G.Saray Odeabank, 20. hafta maçında Basket’i yenerek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. ise 10. mağlubiyetini yaşadı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Odeabank, sahasında Basket'i 84-78 yendi. Mücadelede ilk periyot 15-15 biterken, 2. çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koymaya başlayan sarı-kırmızılılar, devreyi 42-36, 3. periyotu da 68-52 önde bitirdi. Bu sonuçla, 8. galibiyetini alırken ise 10. kez mağlup oldu. Günün diğer karşılaşmasında Tofaş, BB'yi 80-73'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

    İki takımda da 5'er oyuncunun çift haneli sayılar ürettiği maçta en skorer isim Galatasaray'dan Renfroe (21) oldu.

    Galatasaray Başantrenörü "İyi bir galibiyet aldık. İlerleyen dönemde daha iyi olacağız" dedi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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