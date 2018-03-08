Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı!
Dursun Özbek yeni yönetimi UEFA konusunda uyardı: "Galatasaray'ı yaralayacak tek şey, uygulanamayacak bir planın UEFA'ya verilmesi"
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:39
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Toplam 23
Yorum
ayna ayna söyle bana şampiyon olsan nolacak sanki.Sevmiyoruz istemiyoruz ve FB mize seni yakıştırmıyoruz işte suni falanda değil tek gerçek bu
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Volkan ,Q7 bıktırdınız be. Her maçta kırmızı sarı kavga.Millet 11e11 maç seyretmek istiyor.Bir de Aykut taçta bile bütün kulübeyle hücum ...
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 13
Yorum
biraz mantıklı olun. 32 yasındaki adam 20 milyon müthiş para.Zaten seneye 33.. Duygusal bakmayın. O paraya tanesi 7 milyondan 3 futbolcu alınır.
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