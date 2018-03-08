Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Özbek'ten 'a flaş uyarı!

    Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı!

    Dursun Özbek yeni yönetimi UEFA konusunda uyardı: "Galatasaray'ı yaralayacak tek şey, uygulanamayacak bir planın UEFA'ya verilmesi"

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:39
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