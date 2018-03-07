81 milyon euro uçtu
UEFA'dan yeni bir men ceza almamak için büyük uğraş veren G.Saray'ın geçen sezon büyük bir zarara uğradığı ortaya çıktı
Football Benchmark, Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'ın 2016-2017 sezonu için kaybının 81 milyon euro olduğunu açıkladı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:36
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
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Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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