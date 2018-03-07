81 milyon euro uçtu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    81 milyon euro uçtu

    81 milyon euro uçtu

    'dan yeni bir men ceza almamak için büyük uğraş veren G.Saray'ın geçen sezon büyük bir zarara uğradığı ortaya çıktı

    Geçen sezon Avrupa'dan men cezası alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da Östersunds'a sürpriz bir şekilde elenip herkesi şaşırtmıştı.

    Football Benchmark, Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan 'ın 2016-2017 sezonu için kaybının 81 milyon euro olduğunu açıkladı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
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