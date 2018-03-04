Fransızlar Gomis'i istiyor! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Fransızlar 'i istiyor!

    Fransızlar Gomis'i istiyor!

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı gollerle 2018 Dünya Kupası öncesi Fransa'da gündem oldu. En son 9 Haziran 2013'te Brezilya ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olan Gomis için milli takım kapıları yeniden açılabilir.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:37
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