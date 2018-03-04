Fransızlar Gomis'i istiyor!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı gollerle 2018 Dünya Kupası öncesi Fransa'da gündem oldu. En son 9 Haziran 2013'te Brezilya ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olan Gomis için milli takım kapıları yeniden açılabilir.