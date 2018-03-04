Fransızlar Gomis'i istiyor!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı gollerle 2018 Dünya Kupası öncesi Fransa'da gündem oldu. En son 9 Haziran 2013'te Brezilya ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olan Gomis için milli takım kapıları yeniden açılabilir.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:37
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FLAŞ! Yıldız futbolcu otel odasında ölü bulundu!
Toplam 1
Yorum
OsSyFB Otel odasında uykusunda durduk yere neden öldü acep? araştırılmalı kesin kadın alkol cinsellik hapları birşeyler vardır diye düşünüyorum
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Quaresma'sız Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak
Toplam 1
Yorum
sz Gökhan Töre Veli Kavlak.Bunlar düne kadar ilk 11 oyuncusu değilmiydi?Bunlar nerede ne yapıyor.İlginç ya.Yatarak para kazanılmasına neden müs
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2 taraftara 4.5 yıl
Toplam 1
Yorum
Tamam Onlara ceza verildi lakin böyle olayları fenerin ve beşiktaşın ve diger külüplerin taraftarlarıda yaptılar ve yapıyorlar ve böyle ceza almad
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