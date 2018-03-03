Terim'den 7-0 yorumu – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Terim'den 7-0 yorumu

    Terim'den 7-0 yorumu

    Teknik Direktörü , Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

    , ligin 24. haftasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendi. Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı , maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Terim, farklı galibiyetteki en önemli etkenin ciddiyet ve disiplin olduğunu vurguladı.

    İşte Terim'in açıklamaları:

    Bu galibiyetin en önemli nedeni rakibin kim olduğundan bağımsız, ciddiyetimiz ve disiplinimiz. Bu iki önemli unsur bizim en önemli artımız bugün için. Devre arasına farklı girmemiz Fernando'yu sahaya erken atmamızı sağladı. İyi oldu. Üzerindeki ürkekliği attı. Orta sahamıza dinamizm katacak. O da bizim için önemli bir kazanç.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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