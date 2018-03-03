Terim'den 7-0 yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları:
Bu galibiyetin en önemli nedeni rakibin kim olduğundan bağımsız, ciddiyetimiz ve disiplinimiz. Bu iki önemli unsur bizim en önemli artımız bugün için. Devre arasına farklı girmemiz Fernando'yu sahaya erken atmamızı sağladı. İyi oldu. Üzerindeki ürkekliği attı. Orta sahamıza dinamizm katacak. O da bizim için önemli bir kazanç.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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