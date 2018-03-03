Muslera'dan ayrılık açıklaması – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Muslera'dan ayrılık açıklaması

    Muslera'dan ayrılık açıklaması

    kalecisi , Karabükspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

    'in 24. haftasında , Karabükspor'u 7-0 yendi. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi , maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    SAĞLIK EKİBİNİ TEŞEKKÜR EDERİM
    Sarı kırmızılı kulübün tüm sağlık ekibine teşekkür eden Muslera "Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Akhisar maçında belimde ağrı vardı ama beni 3 günde maça yetiştirdiler, çok teşekkür ediyorum onlara." diye konuştu

    GALATASARAY'DAN ANCAK...
    Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde söylentilere yanıt veren Muslera, "Bir kontratım var. Hedefim kontratım bitene kadar Galatasaray'da kalmak istiyorum. Dedikodular nereden çıkıyor anlamıyorum. Sezon sonunda hem Galatasaray, hem benim için iyi bir teklif gelirse ancak o zaman oturulur konuşulur." ifadelerini kullandı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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