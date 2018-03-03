Muslera'dan ayrılık açıklaması
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Karabükspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.
SAĞLIK EKİBİNİ TEŞEKKÜR EDERİM
Sarı kırmızılı kulübün tüm sağlık ekibine teşekkür eden Muslera "Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Akhisar maçında belimde ağrı vardı ama beni 3 günde maça yetiştirdiler, çok teşekkür ediyorum onlara." diye konuştu
GALATASARAY'DAN ANCAK...
Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde söylentilere yanıt veren Muslera, "Bir kontratım var. Hedefim kontratım bitene kadar Galatasaray'da kalmak istiyorum. Dedikodular nereden çıkıyor anlamıyorum. Sezon sonunda hem Galatasaray, hem benim için iyi bir teklif gelirse ancak o zaman oturulur konuşulur." ifadelerini kullandı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:33
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Muslera'dan ayrılık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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