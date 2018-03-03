Nagatomo 3.5 yıl aradan sonra asist yaptı
Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor deplasmanında ilk yarıya 5 gol sığdırdı. Gollerin 3'ü Yuto Nagatomo'nun bulunduğu sol kanattan geldi.
Yuto Nagatomo, 3.5 yıl aradan sonra kulüp takımı formasıyla resmi maçlardaki ilk asistini yaptı.
Japon futbolcu son asistini, 2014 Ağustos'ta Inter formasıyla hazırlık maçında İzlanda ekibi Stjarnan karşısında yapmıştı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:03
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Nagatomo 3.5 yıl aradan sonra asist yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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