Nagatomo 3.5 yıl aradan sonra asist yaptı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Nagatomo 3.5 yıl aradan sonra asist yaptı

    Nagatomo 3.5 yıl aradan sonra asist yaptı

    Galatasaray 'in 24. haftasında deplasmanında ilk yarıya 5 gol sığdırdı. Gollerin 3'ü 'nun bulunduğu sol kanattan geldi.

    , 3.5 yıl aradan sonra kulüp takımı formasıyla resmi maçlardaki ilk asistini yaptı.

    Japon futbolcu son asistini, 2014 Ağustos'ta Inter formasıyla hazırlık maçında İzlanda ekibi Stjarnan karşısında yapmıştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:03
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