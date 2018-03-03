Galatasaray hakkında şok iddia
Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Öteye yandan Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, Mayıs'ta yapılacak seçimde tekrar aday olacağı ve şu anki başkan Mehmet Cengiz'e ikinci başkanlık teklif ettiği öne sürüldü.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Galatasaray hakkında şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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