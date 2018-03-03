Galatasaray hakkında şok iddia – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    hakkında şok iddia

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> hakkında şok iddia

    'ın geleceğiyle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

    Beyaz TV'de ortaya atılan iddiaya göre, bu sezonu şampiyon olarak tamamlasa dahi kulübe tarafından yaptırım uygulanacak ve Sarı Kırmızılılar Avrupa kupalarına gidemeyecek.

    Öteye yandan eski başkanı 'in, Mayıs'ta yapılacak seçimde tekrar aday olacağı ve şu anki başkan 'e ikinci başkanlık teklif ettiği öne sürüldü.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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