Albayrak'tan UEFA açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçında istedikleri sonuçları aldıklarını bildirdi.

Albayrak, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ayaklı eşleşmede deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyetin çok önemli bir sonuç olduğunu söyledi.

Kendi sahalarındaki maça rahat çıkacaklarını belirten Albayrak, "2-1 çok iyi skor. Lige daha önem veriyoruz, ön planda tutuyoruz. Beklediğimiz, istediğimiz sonucu aldık. Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Albayrak, Muslera'nın bir probleminin olmadığını ve Kardemir Karabükspor maçında sahada olacağını ifade etti.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un saha dışına yollanmasına çok üzüldüğünü belirten Albayrak, "Hayretler içerisinde kaldım desem yeridir. Maçtan önce Fatih hoca ile hepimizle çok iyi sohbetleri oldu. Birbirlerine şans dilediler ama Fatih hoca çok sakin ve kendinden emin bir şekilde seyrediyordu ama herhalde Okan hoca da takımının kazanmasını istiyordu. Hakem ile takıştı, hakem de tribüne gönderdi. Gerçekten üzüldüm. Çok sevdiğim, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş bir evladımız, kardeşimiz." diye konuştu.

Albayrak, hiçbir takım için hatalı karar verilmemesi istediğini belirterek, "Benim hakemlere karşı saygım sonsuzdur, bugüne kadar hiç konuşmadım, yine konuşmak istemiyorum. Çünkü Avrupa'da da maçları seyrediyoruz, sonra dönüyoruz hakemlerimizin kıymetini öyle anlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Biz de hata yapıyoruz, trafikte gelirken kaç tane hata yaptık" diyen Albayrak, "İnsanoğlu hata yapabilir, ben hiçbir hakemin bilinçli bir şekilde bir şey yaptığına asla inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak toplantıda Galatasaray'ın ceza alacağına dair haberler yapıldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Bunu haber yapan arkadaşlara üzülüyorum. Biz 9 Mart'taki toplantıya ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bütün evraklarımızı sunacağız. Büyük bir ekip olarak UEFA'ya gideceğiz, hiç kimse bir karar vermeden bakıyorum bazı arkadaşlar kendi kendine Galatasaray'ı cezalandırıyorlar. Hepimiz bu ülkenin insanıyız, günahtır, yazıktır. Bütün kulüpler için söylüyorum, ne kadar futbol öne çıkarsa, ne kadar kaliteyi yükseltirsek o kadar tribünleri dolduracağız, o kadar daha reklam gelirleri artacak."