Galatasaray'da Muslera şoku
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde TM Akhisar ile oynadığı maçta belinde sorun yaşadı. Kale vuruşunu kullanmakta zorlanan Muslera, Ahmet Çalık'tan yardım aldı. Fatih Terim'in Muslera'yı kenara almaması ise kafalarda soru işareti yarattı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe taraftarından Mehmetçik'e destek
- Garry Rodrigues'e Ndiaye taktiği
- Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında golle tanıştı
- Dev derbinin en yaşlıları/gençleri
- Galatasaray, Akhisar maçı hazırlıklarına başladı
- Galatasaray'a müjdeli haber
- ''Ayağının dışı canımızın içi''
- Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi