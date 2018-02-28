Kupaya farklı kadro – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kupaya farklı kadro

    Kupaya farklı kadro

    Aslan, Akhisar karşısında kadroda revizyon yaptı. , ligdeki son maçının 11’inden farklı 6 isimle sahaya çıktı

    Galatasaray Teknik Direktörü , yoğun programda revizyona gitti. Terim, yarı final ilk maçında Akhisarspor'a karşı farklı bir kadroyla çıktı. Aslan'ın hocası, 'deki son karşılaşmasının 11'inden 6 ismi değiştirdi. İmparator; Linnes, Maicon, Donk, Nagatomo, Feghouli ve 'in yerine Mariano, , , Latovlevici, ve 'e şans verdi.

    RODRİGUES'LE 32 DAKİKA
    Bu arada Terim, karşılaşmanın 58. dakikasında Feghouli'yi çıkarıp, son haftaların formda ismi Rodriugues'i sahaya sürdü.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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