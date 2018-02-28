Kupaya farklı kadro
Aslan, Akhisar karşısında kadroda revizyon yaptı. Fatih Terim, ligdeki son Bursaspor maçının 11’inden farklı 6 isimle sahaya çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yoğun programda revizyona gitti. Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'a karşı farklı bir kadroyla çıktı. Aslan'ın hocası, Süper Lig'deki son Bursaspor karşılaşmasının 11'inden 6 ismi değiştirdi. İmparator; Linnes, Maicon, Donk, Nagatomo, Feghouli ve Gomis'in yerine Mariano, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Latovlevici, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş'e şans verdi.
RODRİGUES'LE 32 DAKİKA
Bu arada Terim, karşılaşmanın 58. dakikasında Feghouli'yi çıkarıp, son haftaların formda ismi Rodriugues'i sahaya sürdü.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:35
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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