Mariano 11’e döndü – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    11’e döndü

    Mariano 11’e döndü
    Linnes'in son haftalarda yükselen performansı nedeniyle forma şansı bulamayan , dün Akhisar'a karşı 11'deki yerini aldı. Teknik direktör 'in, Linnes'i dinlendirdiği kupa finalinde Brezilyalı futbolcu şans buldu. Tecrübeli futbolcu, sağ bekteki performansıyla da tam puan aldı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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