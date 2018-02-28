Krala büyük ilgi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Krala

    Krala <a href="/index/buyuk-ilgi?id=27ed0c93-0439-486f-bffb-12d9ba306db8" class="" rel="tag">büyük ilgi</a>
    SÜPER Lig'de geriden kalan 23. hafta sonunda attığı gollerle krallıkta ilk sırayı alan Bafetimbi 'e dün vardı. Akhisar'a karşı yedek soyunan Fransız oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar adeta sıraya girdi. Yıldız futbolcu, taraftarların ilgisine samimi bir karşılık verirken, kupa yarı finalindeki ilk maçta yedek soyundu. Sarı-kırmızılıların diğer golcüsü 'un sakatlığına rağmen teknik direktör tarafından kulübede oturtulan , maçın 82. dakikasında Latovlevici'nin yerine oyuna girdi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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