Başkan yine işbaşında! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Başkan yine işbaşında!

    Başkan yine işbaşında!
    SARI-Kırmızılıların başkanı , göreve geldiği ilk günden bu yana maç kaçırmıyor. Aslan'ın patronu, başkan olarak takımınınTürk Telekom ve deplasmandaki tüm karşılaşmalardaki yerini aldı. Cengiz, dün de haftalık olağan yönetim kurulu toplantısından affını isteyip, Akhisar deplasmanına gitti. Bu arada Mustafa Cengiz'in yerine toplantıda başkan yardımcısı Adil Arapoğlu vekateleti aldı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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