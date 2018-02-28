Muslera acı içinde oynadı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    acı içinde oynadı

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a> acı içinde oynadı

    ASLAN'IN 1 numarası dün akşamki karşılaşmayı acılar içinde tamamladı. Maçın ilk yarısında ile çarpışan ve yerde kalan , 75. dakikadan sonra ise resmen acı çekti. Degaj yaptığı sırada acılar içinde belini tutan ve yere yıkılan tecrübeli file bekçisi, bu şekilde müsabakaya devam etti. Son dakikalarda sürekli belini tutan , degajları takım arkadaşlarına kullandırırken, ayakta durmakta da zorlanıyordu.

    Değişiklik istemedi
    MUSLERA'NIN sakatlığının ardından gözler yedek kaleci Eray'daydı. Teknik heyet de bu oyuncuya hazırlanması için talimat verirken, Uruguaylı kaleci değişiklik istemediğini söyledi. Tecrübeli file bekçisinin oyuna devam edeceğini belirtmesinin ardından teknik heyet, hücuma takviye yaptı ve Latovlevici'nin yerine 'i sahaya sürdü.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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