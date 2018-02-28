ASLAN'IN 1 numarası dün akşamki karşılaşmayı acılar içinde tamamladı. Maçın ilk yarısında Serdar Aziz ile çarpışan ve yerde kalan Muslera, 75. dakikadan sonra ise resmen acı çekti. Degaj yaptığı sırada acılar içinde belini tutan ve yere yıkılan tecrübeli file bekçisi, bu şekilde müsabakaya devam etti. Son dakikalarda sürekli belini tutan Muslera, degajları takım arkadaşlarına kullandırırken, ayakta durmakta da zorlanıyordu.

Değişiklik istemedi

MUSLERA'NIN sakatlığının ardından gözler yedek kaleci Eray'daydı. Teknik heyet de bu oyuncuya hazırlanması için talimat verirken, Uruguaylı kaleci değişiklik istemediğini söyledi. Tecrübeli file bekçisinin oyuna devam edeceğini belirtmesinin ardından teknik heyet, hücuma takviye yaptı ve Latovlevici'nin yerine Gomis'i sahaya sürdü.