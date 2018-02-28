Muslera acı içinde oynadı
ASLAN'IN 1 numarası dün akşamki karşılaşmayı acılar içinde tamamladı. Maçın ilk yarısında Serdar Aziz ile çarpışan ve yerde kalan Muslera, 75. dakikadan sonra ise resmen acı çekti. Degaj yaptığı sırada acılar içinde belini tutan ve yere yıkılan tecrübeli file bekçisi, bu şekilde müsabakaya devam etti. Son dakikalarda sürekli belini tutan Muslera, degajları takım arkadaşlarına kullandırırken, ayakta durmakta da zorlanıyordu.
Değişiklik istemedi
MUSLERA'NIN sakatlığının ardından gözler yedek kaleci Eray'daydı. Teknik heyet de bu oyuncuya hazırlanması için talimat verirken, Uruguaylı kaleci değişiklik istemediğini söyledi. Tecrübeli file bekçisinin oyuna devam edeceğini belirtmesinin ardından teknik heyet, hücuma takviye yaptı ve Latovlevici'nin yerine Gomis'i sahaya sürdü.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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