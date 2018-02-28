Gümüş kafa Sinan!
Fatih Terim'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Sinan Gümüş, 88'de attığı kafa golüyle G.Saray'a rövanş için büyük avantaj sağladı
Gol sonrası kulübeye giden Sinan, kankası Nagatomo'ya Japon selamı verdi. Sinan, kupada 7 maçta 6. golünü attı
GALATASARAY'ın genç forveti Sinan Gümüş, sarı- kırmızılıları Akhisar'da galibiyete taşıyan isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Sinan, bu sezon 6'ıncı kez başlama düdüğüyle birlikte maça başladı. İlk yarıda fazla etkili olamayan Sinan, ikinci yarıda ise takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Bu sezon kupadaki 7 karşılaşmada forma giyen genç forvet, Akhisar filelerine attığı golle kupadaki gol sayısını da 6'ya yükseltmiş oldu. Sinan, 88'inci dakikada sağ kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı köşe atışında çok düzgün bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı.
İNŞALLAH FİNALE TAŞIR
SİNAN Gümüş, gol sevincini paylaşmak için yedek kulübesine koştu. Sinan'ı burada yakın arkadaşı Nagatoma karşıladı. Sinan, Nagatomo'nun karşısına geçerek Japon selamı verdi. Bu ilginç sevinç gösterisinin ardından galibiyet golü sevincini takım arkadaşlarıyla da paylaşan Sinan karşılaşma sonu yaptığı açıklamada, "Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Kısmet benim golümle kazanmakmış. Elbette mutluyum, inşallah bu gol bizi kupada finale kadar taşır. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadesini kullandı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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