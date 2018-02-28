Ahmet Çalık golle döndü
Yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez forma şansı bulan Ahmet Çalık, G.Saray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda beraberliği getiren isim oldu. Ara transferin son günü Malaga'ya kiralanmak istenen Ahmet, İspanyol kulübünün evrakları sisteme zamanında girmemesi nedeniyle takımda kaldı. Dün akşamki Akhisar maçında önce bu sezon 3 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası karşılaşmasında görev bulan Ahmet Çalık; toplam 363 dakika sahada kalmıştı. Fatih Terim tarafından ilk 11'de sahaya sürülen 24 yaşındaki savunma oyucusu, Akhisar'ın attığı golden 2 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak takımına beraberliği getiren oyuncu oldu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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