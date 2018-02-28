Yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez forma şansı bulan Ahmet Çalık, G.Saray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda beraberliği getiren isim oldu. Ara transferin son günü Malaga'ya kiralanmak istenen Ahmet, İspanyol kulübünün evrakları sisteme zamanında girmemesi nedeniyle takımda kaldı. Dün akşamki Akhisar maçında önce bu sezon 3 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası karşılaşmasında görev bulan Ahmet Çalık; toplam 363 dakika sahada kalmıştı. Fatih Terim tarafından ilk 11'de sahaya sürülen 24 yaşındaki savunma oyucusu, Akhisar'ın attığı golden 2 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak takımına beraberliği getiren oyuncu oldu.