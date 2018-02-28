Ahmet Çalık golle döndü – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    golle döndü

    <a href="/index/ahmet-calik?id=6ed67a3e-0b5f-446c-8c78-151ad346ddde" class="" rel="tag">Ahmet Çalık</a> golle döndü

    Yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez forma şansı bulan Ahmet Çalık, G.Saray'a Ziraat 'nda beraberliği getiren isim oldu. Ara transferin son günü Malaga'ya kiralanmak istenen Ahmet, İspanyol kulübünün evrakları sisteme zamanında girmemesi nedeniyle takımda kaldı. Dün akşamki Akhisar maçında önce bu sezon 3 , 3 de karşılaşmasında görev bulan ; toplam 363 dakika sahada kalmıştı. tarafından ilk 11'de sahaya sürülen 24 yaşındaki savunma oyucusu, Akhisar'ın attığı golden 2 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak takımına beraberliği getiren oyuncu oldu.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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