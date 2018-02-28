Şampiyondan kral çıkmıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyondan kral çıkmıyor

    Şampiyondan kral çıkmıyor
    Lig yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gol krallığı yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Gol krallığında ilk 10 sırada sadece 2 Türk isim yer alırken, son 10 yılda şampiyon olan takımlardan sadece 3'ünde gol krallığı sevinci de yaşandı. Son 10 yılda hem şampiyonluk hem krallık yaşayan 3 futbolcu Burak Yılmaz, Alex de Souza ve Mario Gomez oldu.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyondan kral çıkmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN