Şampiyondan kral çıkmıyor

Lig yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gol krallığı yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Gol krallığında ilk 10 sırada sadece 2 Türk isim yer alırken, son 10 yılda şampiyon olan takımlardan sadece 3'ünde gol krallığı sevinci de yaşandı. Son 10 yılda hem şampiyonluk hem krallık yaşayan 3 futbolcu Burak Yılmaz, Alex de Souza ve Mario Gomez oldu.