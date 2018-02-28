Albayrak ve Terim’e ilgi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Albayrak ve Terim’e ilgi

    Albayrak ve Terim’e ilgi
    kafilesi 'da gördü. Akhisarspor taraftarları özellikle iki ismi yoğun kıskaca aldı. Taraftarlar karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör 'e büyük ilgi gösterdi. İkiliyle fotoğraf çektiren Akhisarlı futbolseverler, Fatih Terim'e çiçek verdi. İkili bu ilgiden oldukça memnun kaldı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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