Hedefimiz çifte kupa – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hedefimiz çifte kupa

    Hedefimiz çifte kupa

    G.Saray’ın hocası Terim yenik duruma düştükleri maçı çevirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. “Ligi de kupayı da istiyoruz” dedi

    SARI-kırmızılılar, yarı final maçında Akhisar'ı 2-1 mağlup etti. Cimbom'da teknik direktör eksiklere rağmen işlerini kolaylaştıran bir skor elde ettiklerini kaydetti. "Kupa bizim için çok önemli. oynadığı tüm kupaları kazanmak ister. Bu kupayı da en çok müzesine götüren takım. Yine aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz rövanşta Akhisar'ı evimizde yenerek 'deki finale yükselmek" diye konuştu.

    'HERKES İŞİNİ YAPTI'
    FATİH Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Forma verdiğim her oyuncumun performansından memnun kaldım. Yenik duruma düşmemize rağmen disiplinden hiç kopmadılar. İstekli şekilde oynadılar. işini yaptı. 2. yarıda müsait fırsatlar da yakaladık. Bunlarda biraz daha dikkatli ve ciddi olmamız gerekiyor.du Onları atsak turu burada bitirebilirdik. İyi bir skor aldık"

    SAHAYA GİRİYORDU
    FATİH Terim, karşı kulübede olmayınca kendisi de 2. devre yerinde oturmayı tercih etti. İmparator, Feghouli'nin düşürülmesinin ardından neredeyse sahaya dalacaktı. Son anda fren yaptı. Ancak maçın hakemi 'ya çok kızdığı gözlendi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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