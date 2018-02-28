Hedefimiz çifte kupa

SARI-kırmızılılar, Türkiye Kupası yarı final maçında Akhisar'ı 2-1 mağlup etti. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim eksiklere rağmen işlerini kolaylaştıran bir skor elde ettiklerini kaydetti. İmparator "Kupa bizim için çok önemli. Galatasaray oynadığı tüm kupaları kazanmak ister. Bu kupayı da en çok müzesine götüren takım. Yine aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz rövanşta Akhisar'ı evimizde yenerek Eskişehir'deki finale yükselmek" diye konuştu.

'HERKES İŞİNİ YAPTI'

FATİH Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Forma verdiğim her oyuncumun performansından memnun kaldım. Yenik duruma düşmemize rağmen disiplinden hiç kopmadılar. İstekli şekilde oynadılar. Herkes işini yaptı. 2. yarıda müsait fırsatlar da yakaladık. Bunlarda biraz daha dikkatli ve ciddi olmamız gerekiyor.du Onları atsak turu burada bitirebilirdik. İyi bir skor aldık"



SAHAYA GİRİYORDU

FATİH Terim, karşı kulübede Okan Buruk olmayınca kendisi de 2. devre yerinde oturmayı tercih etti. İmparator, Feghouli'nin düşürülmesinin ardından neredeyse sahaya dalacaktı. Son anda fren yaptı. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok kızdığı gözlendi.