Golde harika orta yaptı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Golde harika orta yaptı

    Golde harika orta yaptı
    Younes dün Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Faslı futbolcu, 'ın 21. dakikada bulduğu golde ortayı yapan isimdi. Duran topları çok iyi kullanan Belhanda içeri çok iyi doldurdu. Kaleci Fatih'in hatalı çıkışı sonrası meşin yuvarlak boşta kaldı. da boş ağlara yolladı. Belhanda 70'de yerini Linnes'e bıraktı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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