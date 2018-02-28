Favori Aslan – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Favori Aslan

    Favori Aslan

    İddaa, 4 takımın kıyasıya mücadele ettiği şampiyonluk yarışında yeni oranları belirledi. 2.35 ile ’u en büyük favori gösterdi

    SPOR 'de , , ve arasında devam eden şampiyonluk mücadelesinde İddaa oranları her hafta yeniliyor. Bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından sarı-kırmızılılar ilk sıradaki yerini korudu. İddaa'ya göre Cimbom 2.35'lik oranıyla şampiyonluğun en güçlü favorisi konumunda. 'ı ligdeki gibi izliyor. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin şampiyonluk oranı 3.40. Hafta sonu derbide karşılaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise oranları aynı. İddaa, Türk futbolunun iki devinin şampiyonluk oranını 3.50 olarak belirledi. , derbiyi kazanmadan önce oranı 4.20 idi. 'nın 2.90'lık oranı 3.50'ye yükseldi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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