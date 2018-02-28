‘Zeytindalı harekatı onurumuzdur’ – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    harekatı onurumuzdur’

    ‘<a href="/index/zeytindali?id=a8ff77d1-b3f2-4f55-9ecb-5fd9fccea862" class="" rel="tag">Zeytindalı</a> harekatı onurumuzdur’
    Galatasaray taraftarı dün Akhisar'ın yeni stadında ilk defa yerini aldı. Kendine ayrılan yeri dolduran sarı-kırmızılılar, Afrin'de destan yazan şanlı askerimize destek çıktı. taraftarı tribünlere " Harekatı Onurumuzdur" pankartı astı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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