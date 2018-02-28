‘Telles’i havada kaparlar’ – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    ‘Telles’i havada kaparlar’

    ‘Telles’i havada kaparlar’
    Portekiz futbolunun efsane isimlerinden , 'ın eski sol beki 'i övdü. Henüz Brezilya forması giymeyen ve İtalyan pasaportundan dolayı için de oynama şansı bulunan Telles hakkında konuşan "Alex çok iyi bir oyuncu. Fabio Coentrao ve Raphael Guereiro da önemli futbolcular ama çok farklı. Açıkçası ben onun Portekiz 'nda forma giymesini isterim" ifadelerini kullandı. Nuno Gomes, Porto'nun Alex Telles'i elinde fazla tutamayacağı iddiasında da bulundu. Efsane isim "Performansı dikkat çekici. Avrupa'nın büyük kulüplerinin onu istediğini biliyorum. Onu havada kaparlar" diye konuştu.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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