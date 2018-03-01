UEFA için el birliği – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    UEFA için el birliği

    UEFA için el birliği

    Önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Cengiz, “Her zaman bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum” diye konuştu

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine, 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesi ile eski başkan ve yöneticiler, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Galatasaray Stadyum Müzesi'nin açılış töreninden sonra gerçekleştirilen buluşmaya, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile mevcut yönetim kurulu üyeleri Adil Araboğlu, Dinç Üner ve Mahmut Recevik katıldı.

    YENİDEN BULUŞACAKLAR
    Başkan 'in kulübün durumuyla ilgili verdiği toplantıda eski başkan ve yöneticiler de UEFA'dan gelebilecek muhtemel bir cezanın ortadan kalkması için kısa vadede yapılması gerekenleri tartıştılar. Toplantı yeniden buluşmak üzere sözleşilmesiyle sona ererken Başkan Mustafa Cengiz, tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

    İLK KEZ BİR ARAYA GELDİK
    Cengiz konuyla ilgili şöyle konuştu: "Her zaman bir hayalimiz vardı; hep beraber el ele nice şampiyonluklara. Galatasaray camiası bugün iki tarihi olaya tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı... İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum."

    KATILMADILAR
    Eski başkanlar Selahattin Beyazıt, Duygun Yarsuvat, Mehmet Cansun ve Adnan Polat toplantıda yer almadı.

    NE KONUŞTULAR?
    Başkanlar zirvesinde kulüp adına verilen temlikler, kulübün mali açıdan son durumu, UEFA ile alakalı izlenecek yol haritası başta birçok konu masaya yatırıldı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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