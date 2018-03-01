UEFA için el birliği
Önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Cengiz, “Her zaman bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum” diye konuştu
YENİDEN BULUŞACAKLAR
Başkan Mustafa Cengiz'in kulübün durumuyla ilgili verdiği toplantıda eski başkan ve yöneticiler de UEFA'dan gelebilecek muhtemel bir cezanın ortadan kalkması için kısa vadede yapılması gerekenleri tartıştılar. Toplantı yeniden buluşmak üzere sözleşilmesiyle sona ererken Başkan Mustafa Cengiz, tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
İLK KEZ BİR ARAYA GELDİK
Cengiz konuyla ilgili şöyle konuştu: "Her zaman bir hayalimiz vardı; hep beraber el ele nice şampiyonluklara. Galatasaray camiası bugün iki tarihi olaya tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı... İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum."
KATILMADILAR
Eski başkanlar Selahattin Beyazıt, Duygun Yarsuvat, Mehmet Cansun ve Adnan Polat toplantıda yer almadı.
NE KONUŞTULAR?
Başkanlar zirvesinde kulüp adına verilen temlikler, kulübün mali açıdan son durumu, UEFA ile alakalı izlenecek yol haritası başta birçok konu masaya yatırıldı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:10
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Eljif’in derdi bel
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Yorum
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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