Maçta gösterdikleri oyunun değil ama sonucun keyifli olduğunu belirten Terim, kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Maçın son dakikasında 5'e 1 pozisyonda takımın kaçırdığı golde futbolcularından savunma isteyeceğini belirten Terim, derin rotasyonla ilgili de açıklamada bulundu.



"MAÇTAKİ 2 GOL DE ÇOK ENTERESAN"

Bir defa ilk golü iyi anlatmak lazım ender görülür böyle goller. Akhisar'da şutu tamamlayan oyuncu. Bizim gol sekerek gelen bir top. iki gol de enteresan. Açıkçası oyun keyifli değildi ama sonuç keyifli. Akhisar son dönemde bayağı ligde çok iyi gidiyor. Sonuç olarak da Akhisar'ın kupada son elediği takım Kayserispor. Kazanmamız güzel bir şey golü kimin attığı önemli değil. Defans veya ofans... Onun için kafaya gidiyolar onun için hücuma gidiyorlar.

Bizim son dakikadaki pozisyonu iyi anlatmamız lazım. 5 kişiyle nasıl atamadığımızı ve ofsayta düştüğümüzü oyuncular bize izah edecekler.

"EREN 4 HAFTA YOK"

Kamuoyu ve G.Saray taraftarları takımla ilgili bir şey öğrenmek isterler. Bizim yedek oturan forma veremediğimiz oyuncular var onların bu maçta oynamaları benim de oynatmam hakkım. Onlara fazla forma veremiyorum onlar da bana gösterecekler ki ben de onları rekabete sokayım. Şu anda 3-4 sakatı olan bir takım 19 kişiyiz. Bu kadroda bazı oyuncularımız hiç durmadı onların ligdeki riskini alamayız. Eren sakat 4 hafta deniyor. Gomis'e bir şey olursa ligde de oynatamayız.

"TARAFTAR ANLAYIŞLA KARŞILASIN"

Bu şeyleri planlayarak yaptığımızı Galatasaray taraftarı bilsin. Galatasaray için yarı final maçı önemli ancak biz biriyle mukavele yaptıysak her maçta oynama hakkına sahiptir. O yüzden bazen değişik yerlerde değişik şeyler yapabiliyoruz anlayışla karşılamalarını istiyorum. G.Saray'ın kadrosunda kim varsa oynamaya hak kazanmış demektir.

"BASKI YİYİNCE GOMİS'İ ALDIM"

Muslera'nın belinden yaşadığı sakatlığa rağmen oyuna devam etmesi hakkında Terim, "Bir yanda Eray'ı ısıtıyorduk son değiştirme hakkımızdı onu kulanmak istemedim. Fernandao'yu deneyecektim son 15 dk. Sonra baktım ki baskı yiyoruz Bafe'yi sokup Linnes'i sol tarafa çektim. Lato yorulmuştu top biraz da bizde kalsın diyerek. Bu hamle doğruydu. O beklememiz Muslera'yla ilgili. O da tamam hoca deyince Gomis'i sokmuş olduk.

Lig yarışı 4 takım sonuna kadar götürür demiştim öyle görünüyor. Bugün biz lideriz. Ümit ederim ki sezon sonuna kadar lider kalırız.



"İSTANBUL'A BİR ŞEY KALMAYABİLİRDİ"

Bir gazetecinin maçın başında sakin olmasına rağmen maçın sonlarına doğru sinirlenmesinin sebebinin sorması üzerine konuşan Terim, "Maçın sonlarında 5'e 1 ofsayta düşerse bir takıma kızdım. Topa niye çıkmaması ve artı ofsayta düşmesine kızdım. Her antrenörün de kızacağı bir şey. Çünkü onu atarsan İstanbul'a hiç bir şey kalmayabilir. Ya da çok avantajlı dönebilirsin. Ben futbolda son saniyeye kadar hayatım boyunca hep ciddi oldum. Oyuncularımdan da bunu istedim, yoksa kaçırabilir atamayabilir buna itiraz yok ama bu tip duruma çok sinirlendim. Allah nasip ederse inşallah sakin kalmaya devam ederiz. Ben bundan memnunsunuz diye düşünüyordum. Herhalde biz özleminiz var. İnşallah olmaz. Tabi muhakkak sabrımızı taştığı, sinirlendiğimiz, hafif yükseldiğimiz zamanlar oluyor ama bunları daha dikkatli ve içimizde yaşayarak halletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.





"ÜMİT HOCA DA ARTIK ALIŞSIN YAVAŞ YAVAŞ SAHANIN KENARINA"



İkinci yarı kulübeden hiç çıkmamasıyla ilgili soruya da cevap veren Terim, "Kulübede olmam karşı tarafta Okan hoca da yoktu. Ümit hoca da artık alışsın yavaş yavaş sahanın kenarına. Ben de onun için oturdum. İki teknik direktör de dışarıda kalalım diye. Başka bir sebebi yok" sözlerini sarf etti.



Maçta bir süreliğine sakatlık geçiren Muslera'nın durumuyla ilgili soruya da cevap veren Terim, "Oyuncu değişikliğini daha evvel yapmaya düşünüyorduk ama Muslera'nın durumundan dolayı tekrar durduk. Daha sonra onun oyuna devam edebileceğini öğrenince oyuna atak oyuncu sokmamız lazımdı o da Gomis'ti. Alışık olduğumuz hücuma daha rahat çıkmamız açısından aldık. Fernando'yu sokmayı düşünüyordum çok az da olsa girsin diye ama olmadı. Sakatlıklar ve değişiklikler bizi ona itti" ifadelerini kullandı.