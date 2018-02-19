Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Kasımpaşa karşısında şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü salonda rejenerasyon ve bireysel çalışmayla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde ise interval koşu yapıldı. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:31
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