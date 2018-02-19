CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı

    Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı

    Kasımpaşa karşısında şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 'ndeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü salonda rejenerasyon ve bireysel çalışmayla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde ise interval koşu yapıldı. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN