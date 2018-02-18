Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Fatih Terim'in ikinci yarı puan ortalaması Igor Tudor'un aynı periyoddaki performansının gerisinde kaldı
'Nerede kalmıştık' sloganıyla Galatasaray'da iş başı yapan Fatih Terim göreve Göztepe galibiyetiyle başladı ancak ligin ikinci yarısı Terim için hayal kırıklığıyla devam ediyor.
Deplasmanda oynadığı Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarından aynı skorlarla yenik ayrılan Fatih Terim'in ekibi, sezonun başında aynı haftalar baz alındığında Tudor'lu dönemin 4 puan gerisinde kaldı.
Terim yönetiminde sezonun 2. yarısında 5 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, sezonun ilk yarısında aynı rakipler karşısında 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puan toplamıştı.
Igor Tudor (13 puan)
Kayserispor 4-1
Osmanlıspor 3-1 (d)
Sivasspor 3-0
Antalyaspor 1-1 (d)
Kasımpaşa 2-0
Fatih Terim (9 puan)
Kayserispor 3-1 (d)
Osmanlıspor 2-0
Sivasspor 1-2 (d)
Antalyaspor 3-0
Kasımpaşa 1-2 (d)
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:25
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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