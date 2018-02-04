Erman Toroğlu: Muslera ukalalık yaptı

Erman Toroğlu, A Spor'daki Devre Arası programında 1-0 Sivasspor üstünlüğüyle biten Sivasspor - G.Saray maçının ilk 45 dakikasını yorumladı. İşte Toroğlu'nun yorumları...



"G.SARAY'IN KALEYİ BULAN ŞUTU YOK"

Sivasspor'un siyahi oyuncuları baya iyi. Yabancı transferi diyoruz ya. Yabancılar bu kadar rahat olmasaydı Sivas bu kadar iyi olur muydu? Psikolojik üstünlük G.Saray'da değil. Sivas daha akıllı oynuyor. G.Sara şu ana kadar hiçbir şey yapamıyor. Kaleyi bulan şutu yok.

"LİDER OLACAK HEYECAN YOK"

Kazansa lider olacak G.Saray. Lider olacak heyecanda, kalitede maç oynamıyor. Sivas'ı zorlayacak bir şey yapamıyor. Sivas normal futbolunu oynuyor. Arka taraftarn topu kesiyorlar alıyorlar yana veriyorlar.

"40 TRİLYON KENARDA BEKLİYOR"

Tempolu, çoğalan G.Saray yok. Fernando ve NDiaye gittikten sonra G.Saray orta sahası hiç yok. Belhanda'ya 9 milyon euro verildi. Şimdi yedekte. 40 tirilyonu sabaha kadar zor sayarsın. Bu parayı veren yönetici menajerler neredeler. Türk futbolu bu yüzden bu halde. İngiltere gol krallığında ilk 8'de olur, Almanya'da orta sahada ilk10'un içine girer 40 trilyon veririsin. Nerede abi yedek bekliyor. 40 trilyon kenarda bekliyor. Sivas takımına bakın. G.Saray'ın 3 katı 5 katı koşuyor.



"UKALANIN KRALI"

Muslera kardeş iyi güzel de top geliyor sana ayak dışınla stop etmeye kalkıyorsun. Dünya futbolunda ayak dışıyla iyi kontrol yapan adam 100 futbolcudan 2 tane falandır. Sen topu ayak içiyle alırsan garanti. Önüne alırsın atarsın. Ayak dışı alırsan bu ukalalıktır. Dün Volkan Demirel hatalı dedik ya bugün yüzde yüz Muslera hatalı. Muslera'yı fazla uçurmuşlar. Ayak içiyle basacaksın. Sen son adamsın ya ayak dışı kontrolü nedir? Ukalalığın kralı.

"YILIN GÖRÜNTÜSÜ"

Fatih Terim golü yedi sağ kaşı kalktı. Önce sağ kaşı kalkı, sonra sol kaşı kalktı. Yılın görüntüsü. O da hantallaştı yani nasıl oluyor bu işler diye.

Selçuk İnan ölmüş ağlayanı yok. Samet Aybaba Selçuk'un uzun toplarına önlem aldık dedi Selçuk 11'de yok. Futbolda tarihle yaşayamazsın. Yerli topcular oynasın diyor Burak. Geceleri geziyorlar jiple. Orta sahaya 300 bin euroya alınacak çok iyi futbolcular var. 9 milyon euro Belhanda'ya nasıl verirsiniz.

"TARAFTAR TABELAYA BAKAR"

Biz oynanan oyuna bakarız. Taraftar da alınan puana bakar. Sivas'a gelen futbolcuların parasına, Fener'e G.Saray'a giden futbolcuların parasına bakıyorum. Taraftarlara yazık ediyorlar. G.Saray'ın yedeklerinden 7 tanesi yerli. Oynayanlarda 2 yerli var.