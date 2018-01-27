Fatih Terim'den taraftarlara Latovlevici yanıtı

Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u taraftarı önünde 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da Teknik Direktör Fatih Terim , karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. Gomis'in sakatlığı olduğunu söyleyen Terim, "Diğer taraflara bakmıyorum. Hocası olarak ben sakat olduğunu söylüyorum. Marsilya'dan kalma bir rahatsızlığı vardı. Maçtan sonra değil ama ertesi gün hissetti onu. Biz de riske atmamak için götürmedik. Bugün de birden bire antrenmansız olması nedeniyle geç soktum oyuna. 1, 2 maç oynamayınca gole aç olmuş. Biz de kazandıkça doymayan bir ekip olmak istiyoruz. Gomis de bunun bir parçasıdır. Bu yüzden oyuncumla ilgili rahatım. O da herhalde alınmış olacak ki durumun böyle olmadığını söyledi. Oyuncumun söylediği de benim için aslolandır. İnanıyorum ona" dedi.Kamp kadrosundan çıkarılan Ndiaye ile ilgili olarak konuşan Fatih Terim, "Ndiaye elbette ki iyi bir oyuncu. Bizim de beğendiğimiz bir isim. İtirazımız yok. Ama dünkü konuşmamızda gelişen olaylardan dolayı konsantre olamayacağını ifade etti ve ben de hak verdim. Yoksa futbolculuğuna söyleyecek bir şey yok. Transferin bitmesine 3, 4 gün var. Birkaç aylık almamış 23 kişi var. Yönetimlerimizin çabalarını görüyorum ödeme yapmak için. Herhangi bir şey verilmeden, transfer yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Açık yüreklilikle neye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Eksik yerlerimizi işaret etmiştim. Ben de duygusal olarak Ndiaye'nin gitmemesinden yana olduğumu söylemiştim, izin de vermemiştim. Ama camiamı düşündüğümde duygusal değil mantıksal kararlar vermem gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Ndiaye bizim oyuncumuz. Ama bazı sıkıntıları aşmak için hep beraber uğraşıyoruz. Ama anormal rakamlı bir transfer yapacak durumumuz yok. Yönetime en son, bu çocukların parasının ödemesi uzayacaksa transfer istemediğimi söyledim. Ama başkan bizler, bütün ekip oyunculara anlayışlı davranıyor. Biz de bunun karşılığını oyunculara vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların jestine duyarlı olmalıyız"

1996-2000 dönemiyle şimdiki dönemi karşılaştıran Fatih Terim, "Bülent Korkmaz seyrediyorsa dinlesin. 1996-2000 yıllarında müthiş bir yönetim tarzımız vardı. Faruk Süren ve ekibi olmak üzere, bizler ve oyuncular çok yönettik durumu. Ancak bu iyi bir örnek değil. Aradan bu kadar yıl geçtikten sonra bu durumlarda olmak Galatasaray'a da bize de yakışmıyor. Biz elimizden geleni yaparız, kimseye de bir şey söylemeyiz. Bizde kol kırılır yen içinde kalır. Ancak bir değişim realitesi var. Futbolu ekonomi, idari ve teknik olarak ayırırız ama ekonomi olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Onları düşündüğümüzü ifade eden küçük mutluluklarla hayatı kolaylaştırabilirsek, kimse bir şey demez. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir çık çıkmadı. Dışarıya yansıyan bir tepki yok. Oyuncularıma bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Biz de onların bu jestine layık şekilde davranmalıyız. O dönemde bir Avrupa şampiyonluğu geldi, Türkiye şampiyonluğu geldi, Türkiye Kupası geldi. Burada bulunma sebebimiz, görevlerimizi yerine getirmek" diye konuştu.



"Gomis'e inanıyorum"

Fatih Terim, Kayserispor kafilesinde yer almaması spekülasyonlara neden olan Bafetimbi Gomis için övgü dolu ifadeler kullandı.

Gomis'in sakatlığı nedeniyle Kayseri'ye götürülmediğini aktaran Terim, "Hocası olarak ben sakat olduğunu söylüyorum. Herhalde bu kafidir. Olympique Marsilya'dan kalma bir rahatsızlığı vardı. Maçtan sonra değil ama ertesi gün hissetti ve biz de riske atmamak için götürmedik. Bugün de nüksetmemesi için geç soktum. Oynamayınca gole aç olmuş. Biz de zaten kazandıkça doymayan, aç kalmaya devam eden bir ekip olmak istiyoruz. Gomis de bunun bir parçasıdır. Ben oyuncumla ilgili gayet rahatım. O da alınmış ki böyle olmadığını söyledi. Onun söylediği de benim için aslolandır. İnanıyorum ona." değerlendirmesinde bulundu.



"Taraftarlar oyuncuları bağırlarına bassın"

Maç içinde Latovlevici'nin ıslıklanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Benden önceki durumu da biliyorum bu oyuncuyla ilgili. Bugün oyuna başladığında biraz garipsedim. Ben bir mesaj vermiştim buradan. Ben tribüne dönüp işaret ettiğimde oyuncuyu alkışladılar, hepsine teşekkür ediyorum. Biz hepimiz taraftarla bir bütünüz. Maçtan sonra istediklerini yapsınlar. Bugün atakta en fazla olan oyuncuydu. Taraftarlardan rica ediyorum. Alternatif oyuncu arıyoruz zaten ama bu durumu maçtan sonraya bıraksın taraftarlarımız. Bir hatada bir baskı gelirse, o oyuncuyu eski hale getirmemiz zor. Hakan Balta'nın hazır olmadığını düşünürsek, yerine oynatacağım isim sağ ayaklı Linnes. Ben sol ayaklı oyuncu tercih ederim. Bugün puan kaybetseydik bu sadece Latovlevici'den kaynaklı olmazdı. Oyuncularımızı bağırlarına bassınlar" açıklamasını yaptı.



"Sarı Cuma'ya uygun oynamamız gerekirdi"

Taraftarların başlattığı 'Sarı Cuma' kampanyasının büyük takım refleksini yansıttığını söyleyen Fatih Terim, "Bugün bizim üstünlük sağlamamız gerekirken, dengede kalmayı seçtik. Bugün zaman zaman kötü oynadık. Kulüp bir sinerji yakaladı. 3 puandan dolayı memnunum. İkinci yarıda 17 atağımız var. Çok gol kaçırdık. Ama bu sinerjili ortama uygun oynayabilirdik. Galatasaray bütün unsurlarıyla birbirine yakın olmalı. Koca bir camiadan bahsediyoruz. Bunu görmekten son derece memnunum. Büyük camia refleksimiz var. Hasta olmama rağmen store'a gittim. Yaman ve Nil Fulya'ya bir şeyler aldım. Çok da güzel oldu. Bu arada şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Toplantıya bununla başlayacaktım, unuttum" diyerek sözlerini tamamladı.?