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    26 Ocak 2018, Cuma
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    .. PARA.. PARA

    PARA.. PARA.. PARA

    Futbolculara 5 milyon dolar ödemek için kredi arayan sarı-kırmızılı yönetimi, bonservis taksitleri ve menajer alacakları sırada bekliyor

    Galatasaray'da futbolcuların günü gelen 5 milyon dolar tutarındaki yıllık ücret taksitleri için kaynak arayışı sürerken, yönetimi önümüzdeki günlerde başka ödemeler bekliyor. Sezon başında transfer edilen yabancı oyuncular için kulüplerine verilmesi gereken bonservis bedelellerinin bir kısmında ikinci taksitlerin gününün yaklaştığı bildirildi. Başkan Mustafa Cengiz, futbolcuların alacaklarını yatırdıktan sonra bu kez bonservis taksitleri için terleyecek. Ayrıca Maicon, N'Diaye, Fernando, Mariano, Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın transferinde aracılık eden menajerlerin de kulübe haber yollayarak, alacaklarını istedikleri öğrenildi.

    MENAJERLER DE KAPIDA
    Menajerlere ödenmesi gereken rakamın yaklaşık 9 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Yönetim harıl harıl arıyor...

    Kredi verene reklam sözü
    Başkan , devir teslim töreninde, "Para şu anda bizde yok. Hangi banka, hangi finans kurumu bize 10 gün içinde uzun vadeli ve kabul edilebilir faizler içinde destek verirse ben o kurumun adını 30 milyona yayacağım. O banka 100 milyon TL ile yapamayacağı reklamı yapmış olacak" demişti. Yönetim, kredi dışında Stadı'ndaki boş 70 locayı satarak gelir sağlama peşinde...


    KİM, KAÇA ALINDI?
    FUTBOLCU / BONSERVİSİ / ESKİ / KULÜBÜ
    Ndiaye 7.5 milyon euro Osmanlıspor
    Belhanda 8 milyon euro Dinamo Kiev
    Gomis 2.5 milyon euro Swansea City
    Feghouli 4.250 bin euro West Ham
    Maicon 7 milyon euro Sao Paulo
    Mariano 4 milyon euro Sevilla
    Fernando 5.250 bin euro Man. City

    Savaş ÇORLU
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
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