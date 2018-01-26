PARA.. PARA.. PARA
Futbolculara 5 milyon dolar ödemek için kredi arayan sarı-kırmızılı yönetimi, bonservis taksitleri ve menajer alacakları sırada bekliyor
MENAJERLER DE KAPIDA
Menajerlere ödenmesi gereken rakamın yaklaşık 9 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Yönetim harıl harıl para arıyor...
Kredi verene reklam sözü
Başkan Mustafa Cengiz, devir teslim töreninde, "Para şu anda bizde yok. Hangi banka, hangi finans kurumu bize 10 gün içinde uzun vadeli ve kabul edilebilir faizler içinde destek verirse ben o kurumun adını 30 milyona yayacağım. O banka 100 milyon TL ile yapamayacağı reklamı yapmış olacak" demişti. Yönetim, kredi dışında Türk Telekom Stadı'ndaki boş 70 locayı satarak gelir sağlama peşinde...
KİM, KAÇA ALINDI?
FUTBOLCU / BONSERVİSİ / ESKİ / KULÜBÜ
Ndiaye 7.5 milyon euro Osmanlıspor
Belhanda 8 milyon euro Dinamo Kiev
Gomis 2.5 milyon euro Swansea City
Feghouli 4.250 bin euro West Ham
Maicon 7 milyon euro Sao Paulo
Mariano 4 milyon euro Sevilla
Fernando 5.250 bin euro Man. City
Savaş ÇORLU
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:00
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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