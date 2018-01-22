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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    En büyük kozu Albayrak

    En büyük kozu Albayrak
    Mustafa Cengiz'in futbol konusunda en büyük güvencesi Abdurrahim Albayrak... Cengiz, başkan olması halinde Albayrak ve Burak Elmas'a Sportif A.Ş.'de görev vereceğini açıklamıştı. Albayrak'ın Sportif A.Ş.'nin yanı sıra futbol takımı ile yönetim arasında eskiden olduğu gibi köprü görevini üstlenmesi bekleniyor. Sevilen isim, seçim sonrası Elmas'ın "Nerede kalmıştık" tweetine, "Florya'da kalmıştık" diye yanıt vererek adeta yeniden Florya'ya geri dönüşünü müjdeledi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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