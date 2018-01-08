Galatasaray ilk idmanına çıktı
Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya’da devam edecek olan Galatasaray, kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, devre arası kampı boyunca günde çift idman yapacak.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:44
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GS'li bu devirde 5 m dolarmı :D futbol piyasasına göre 5 değil 50 eder. 5m euro imza parası cart curt biz adama verdik size niye zararına vercez !
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