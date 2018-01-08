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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Galatasaray ilk idmanına çıktı

    Galatasaray ilk idmanına çıktı

    Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya’da devam edecek olan Galatasaray, kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

    Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya Belek'e gelen Galatasaray, kamptaki ilk antrenmanını ise bugün yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Mariano, düz koşu yaptı. Terim'in kurmaylarından , Pro Lisans seminerinde yer aldığı için çalışmada bulunmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma kondisyon ağırlıklı geçti. Isınma ve açma-germe hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından tempolu koşular gerçekleştirdi. Hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray, akşam basına kapalı olarak çalışacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, devre arası kampı boyunca günde çift idman yapacak.


    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:44
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