;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray istedi, alıyor

    G.Saray istedi, <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> alıyor

    'in lideri Medipol , G.Saray'ın listesinde olan 'i etmek istiyor.

    Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen lider , G.Saray'ında gündeminde olan 'de forma giyen içn girişimde bulundu.

    MENAJERİ AÇIKLADI
    'nın ısrarla istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Alexander Sperr, 'in oyuncuyu istediğini doğruladı. Sperr, "Bu ilgi teklif tutrına da yansıdı" dedi.

    , formasıyla bu sezon çıktığı 30 maçta 9 gol 10 asistlik performans sergiledi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray istedi, alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN