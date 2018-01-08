G.Saray istedi, Başakşehir alıyor
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, G.Saray'ın transfer listesinde olan Raphael Holzhauser'i transfer etmek istiyor.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen lider Başakşehir, G.Saray'ında gündeminde olan Austria Wien'de forma giyen Raphael Holzhauser içn girişimde bulundu.
MENAJERİ AÇIKLADI
Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Alexander Sperr, Başakşehir'in oyuncuyu istediğini doğruladı. Sperr, "Bu ilgi teklif tutrına da yansıdı" dedi.
Raphael Holzhauser, Austria Wien formasıyla bu sezon çıktığı 30 maçta 9 gol 10 asistlik performans sergiledi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:32
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Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 1
Yorum
MB AFERİN MERİÇ
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İlk elemeyi yaptı
Toplam 1
Yorum
ert Emraha yazık olmuş çocuğa ne şans verildiki
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Sıra sende Yusuf Yazıcı
Toplam 2
Yorum
ts Yusuf Cenk kadar etmese de onun kadar kendini ispatlamış olmasa da 10 mil.euro eder, 1-2 yıl daha TS kalıp daha iyi olursa 20 eder.
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