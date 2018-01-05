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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Resmen açıklandı! Transfer bitti

    Resmen açıklandı! Transfer bitti

    Türk teknik adam 'un görev yaptığı ekibi , Hollandalı yıldız futbolcu Wesley 'i transfer ettiğini duyurdu.

    Bir süredir 'a transfer olacağı söylentileri ortalarda dolaşan Wesley , transferiyle ilgili açıklamayı kendisi yaptı.

    basınına konuşan Hollandalı yıldız oyuncu "Katar'a gidiyorum. Benim açımdan heyecan verici bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak" dedi.



    Sneijder'in 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Al-Gharafa'nın başına kısa süre önce getirilmişti.

    AL GHARAFA RESMEN DUYURDU

    Sezon başında ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden 'e transfer olan Sneijder, Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Yıldız oyuncu 8 maçta Nice forması giyerken, toplamda 645 dakika sahada kalabildi.

    Katar ekibi , Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:10
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