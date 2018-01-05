Resmen açıklandı! Transfer bitti

Bir süredir Katar'a transfer olacağı söylentileri ortalarda dolaşan Wesley Sneijder, transferiyle ilgili açıklamayı kendisi yaptı.

Hollanda basınına konuşan Hollandalı yıldız oyuncu "Katar'a gidiyorum. Benim açımdan heyecan verici bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak" dedi.







Sneijder'in 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Al-Gharafa'nın başına kısa süre önce Bülent Uygun getirilmişti.



AL GHARAFA RESMEN DUYURDU



Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer olan Sneijder, Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Yıldız oyuncu 8 maçta Nice forması giyerken, toplamda 645 dakika sahada kalabildi.



Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.



