Resmen açıklandı! Transfer bitti
Türk teknik adam Bülent Uygun'un görev yaptığı Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu.
Bir süredir Katar'a transfer olacağı söylentileri ortalarda dolaşan Wesley Sneijder, transferiyle ilgili açıklamayı kendisi yaptı.
Hollanda basınına konuşan Hollandalı yıldız oyuncu "Katar'a gidiyorum. Benim açımdan heyecan verici bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak" dedi.
Sneijder'in 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Al-Gharafa'nın başına kısa süre önce Bülent Uygun getirilmişti.
AL GHARAFA RESMEN DUYURDU
Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer olan Sneijder, Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Yıldız oyuncu 8 maçta Nice forması giyerken, toplamda 645 dakika sahada kalabildi.
Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:10
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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Yorum
özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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Yorum
MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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Yorum
karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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